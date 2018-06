Stovky mužů zablokovaly Bourbon Street kvůli nahé krásce

Jednání psychiatrů začalo ve stejné době, když v této metropoli jazzu končily slavnosti Jazzfest, což je - podobně jako karneval v Riu de Janeiro - jedna z největších festivalových událostí tohoto žánru. Mladí lidé pochodovali po slavné Bourbon Street, zpívali, tančili, hráli a samozřejmě také popíjeli. Nejvíce prý zabíral nápoj zvaný Hurricane, což je směsice rumu, grenadiny a ovocného džusu.



A jelikož se zde také pohybovala spousta mladých turistek, které pod vlivem slunečního žáru a zmíněného nápoje zničehonic odhalovaly horní polovinu svých těl - ať již z balkónů jednoposchoďových hotelů a penzionů, nebo přímo na ulici z nějakých schodů či z okraje kašny -, došlo k jevu, který jeden z očitých svědků popsal takto: "Jaký to pohled. Stovky opilých mužů stojí nehybně a úzkostlivě hledí kamsi vzhůru. Tolik mužů je přitahováno možností spatřit na okamžik ňadra mladé ženy na balkóně, že je nemožné od nich požadovat, aby dotyčný dům přešli bez povšimnutí. A tak úplně zablokovali ulici... Je to tedy místo, kde by měli být přítomni věhlasní psychiatři a pozorovat, jakou moc mají ženy nad muži. Na konferenci vystoupila Donna Stewartová z University of Toronto s přednáškou na téma Co ženy skutečně chtějí? Podle Sigmunda Freuda prý ženy žárlí na muže, neboť jejich genitálie jsou podřízené penisu. A tak zatímco Stewartová dovedně sdělovala, že se Freud mýlil, pouhý jeden kilometr od přednáškového sálu se nacházel důkaz oprávněnosti jejího kritického tvrzení."



Existují i další důkazy. Když například v utkání amerického fotbalu v Chicagu porazilo domácí mužstvo Medvědů hostující tým Pirátů z Tampy Bay, ozval se z jednoho rohu přeplněného hlediště neobvyklý, hrdelní řev davu. Byl to děsný okamžik. Byla to spontánní reakce nadšení několika tisíců fanoušků v jednom rohu obrovského stadiónu nad vítězstvím vlastního týmu? Nikoliv. Ti lidé už nesledovali odchod svých miláčků do kabin, protože měli před sebou jiné, mnohem větší vzrušení. Před nimi stála půvabná mladá žena s odhaleným poprsím.



Jak poznamenal jeden z přítomných psychiatrů, účinek tohoto gesta - převahy ženy nad mužem - spočíval v jeho psychlogické přípravě, jakou je schopna zase jen rafinovaná lidská bytost zvaná žena. Ta totiž okolo soustředěné mužské publikum fascinovala tím, že celých pět minut před tím, než svá skvělá ňadra vystavila na odiv, koketně naznačovala, že to provede. A tak psychiatři mohou jen konstatovat, že Medvědi mohou porazit Piráty, anebo naopak, ale že síla ženy vůči muži zdolá jak Medvědy, tak Piráty.