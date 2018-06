Stovky lidí žijících bez přístřeší přicházejí do Naděje kvůli jídlu

Za lístek s razítkem potvrzujícím, že ráno uklízeli a zametali v ulicích metropole, dostanou bezdomovci párek s hořčicí a chlebem. V plastovém kelímku je navíc ještě zahřeje teplý čaj. Potravu však nedostávají jen brigádníci, vystačí i na ostatní. "Pokud chtějí jíst, nemusí se nutně účastnit našich brigád. Řada lidí z ulice totiž kvůli zdravotním problémům stejně žádnou práci nezvládne," říká vedoucí střediska Miroslav Švára, který asistuje při rozdávání jídla. Příběhy lidí z ulice, kteří před budovou Naděje každý den čekají na jídlo, jsou v řadě momentů podobné: ztráta zaměstnání, bytu, rozvod. Vesměs se shodují v tom, že události měly rychlý spád. "Za čtyři měsíce mi zaměstnavatel nedal výplatu, nezbývalo tedy nic jiného než se vystěhovat z podnájmu. Nyní bydlím na ubytovně a sháním práci. Jenže mám chatrné zdraví a to každého odradí," přiznává sedmatřicetiletý vyučený sklář. Příjmení nechce prozradit, neboť prý známému bezdomovci nikdo práci nedá. Vedle něj stojí muž s plnovousem, jehož situace je mnohem horší. Bez střechy nad hlavou žije tři roky. "Mě už zná každý policajt," přiznává šestatřicetiletý Petr, jenž přespává na lavičkách v hale hlavního nádraží. "Chodím na brigády, které pořádá Naděje, a nestydím se za to. Právě my, nežádoucí, uklízíme po lidech, kteří nás považují za lenochy. Většina z nás chce pracovat, ale opravdu není kde," dodává. A co pro něj strava zdarma v Naději znamená? "Mohl bych jako spousta bezdomovců krást a sem bych vůbec nemusel chodit. Jenže já přece nejsem žádný vyvrhel," podotýká. Za hodinu pracovníci Naděje rozdali přes dvě stovky porcí. V té době se však v kuchyni denního centra v Bolzanově ulici již připravovalo jídlo, které bezdomovci dostanou večer.