Štoudková nafotila odvážné fotky. Nahotu skryla křížem

Se známým fotografem se na nápadu udělat netradiční odvážné fotografie domluvila celkem rychle. "Sešli jsme se, Jakub mi řekl svou představu a já na to kývla. Ten nápad se mi opravdu hodně líbil, i když jsem pak v ateliéru musela překonat stydlivost. Málokdo by to do mne možná řekl, ale stydlivá jsem dost," přiznává Štoudková.

Fotka se objeví v diáři Jakuba Ludvíka na rok 2011, který bude již šestým v pořadí. I proto si na sobě modelka dala před focením hodně záležet. O svou figuru dbá sice pravidelně, teď ale v pohybu přitvrdila. "Chodila jsem týden předtím do mojí oblíbené posilovny v pražském Karlíně denně. Mám tam trenérku, která mi sestaví cviky, při kterých zpevňuju celé tělo a samozřejmě hlavně prsa. Výborný je také power plate, nezdá se to, ale je to pořádná dřina a skvěle to formuje postavu."

Třiadvacetiletá Štoudková se na scéně objevila v roce 2005, kdy se stala druhou vicemiss České Miss. Ze studií angličtiny v Austrálii se do Česka vrátila s velkou vervou. V novinách se objevily nahé fotky, které bulváru poskytl její bývalý přítel a především proslula aférou o údajném "utěšování" některých členů fotbalové reprezentace po jednom prohraném zápase. Taková reklama jí samozřejmě není příjemná a brání se jí.

"Fakt, že můj bývalý přítel poslal do novin fotky, které nikdo neměl vidět, jsem nemohla ovlivnit. Stejně jako řeči o tom, že jsem něco měla snad dokonce s celou fotbalovou reprezentací. Spousta těch kluků jsou mí kamarádi, znám je od sedmnácti let a nic jsem s nimi neměla," tvrdí Michaela.

V současné době je šťastně zamilovaná a svou lásku je rozhodnutá si chránit. "Neprozradím ani partnerovo jméno, ani o koho jde a co dělá. Možná jen to, že není ze showbyznysu, říká. Kromě šťastného a spokojeného vztahu stojí o to, aby úspěšně dokončila studium masmédií na Univerzitě Jana Ámose Komenského, nějaký čas se ještě živila jako modelka a později třeba jako stylistka.

Líbí se vám akty Michaely Štoudkové?