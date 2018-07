Policie zveřejnila záběry ze zatčení Trumpovy pornoherečky

Pornoherečku Stephanii Cliffordovou, která vystupuje pod jménem Stormy Daniels, zatkli 11. července v Columbusu ve státě Ohio, když se při striptýzu údajně nechala osahávat, což zákon zakazuje. Cliffordová si měla přitahovat hlavy návštěvníků mezi ňadra.

Podle jejího právníka Michaela Avenattiho však šlo o provokaci policistek v civilu, které striptérku samy požádaly, zda by se mohly dotýkat jejích prsou. Jakmile jim to umožnila, zatkly ji. Považuje to za politicky motivované zatčení.

Jak je vidět na záznamu, Cliffordová nekladla žádný odpor a byla po celou dobu klidná. Z cely odešla na kauci, která činila v přepočtu 133 tisíc korun.

Obvinění proti ní bylo nakonec staženo. Podle právního zástupce Zacha Kleina neporušila zákon, protože ten platí pouze pro striptérky, jež v klubu vystupují pravidelně.

Stormy Daniels kvůli svému tvrzení o aférce se současným americkým prezidentem zažila vyhrožování, ale taky si vydělala velké peníze. Má prý však i vyšší výdaje, protože si musí platit bodyguardy.

S Donaldem Trumpem se údajně stýkala v roce 2006, kdy už byl ženatý se současnou manželkou. Během prezidentské kampaně v roce 2016 zaplatil Trumpův právník Michael Cohen Cliffordové 130 tisíc dolarů, aby o intimním styku s Trumpem mlčela. To porušila a prezidentovi advokáti reagovali žalobou. Cliffordová ovšem tvrdí, že smlouva neplatí, protože na ní chybí Trumpův podpis.

Stormy Daniels není zřejmě jediná, s kým měl Trump poměr a před volbami se to snažil skrýt. Umlčet penězi se snažil i modelku z Playboye Karen McDougalovou. Podrobnosti nejdete zde.