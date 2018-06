Za 13 měsíců procestovala stopem 22 zemí jen s 200 dolary v kapse

15:50 , aktualizováno 15:50

Scenáristka na volné noze Petrina Thungová (29) ze Švédska se před 13 měsíci rozhodla, že vyrazí do světa s pouhými 200 dolary, tedy v přepočtu zhruba 5 tisíci korunami v kapse. Chtěla se dostat do Malajsie a to se jí nakonec povedlo. Cestovala pouze pomocí stopování.