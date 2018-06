Stoneovou štvou falešní milenci

Pro nebohou Sharon má skutečnost, že patří k nejkrásnějším lidem planety, svá úskalí. K nim patří i muži, kteří tvrdí, že s půvabnou herečkou skončili v posteli.

Je jich mnoho včetně známých celebrit a Sharon Stoneová je z toho pořádně otrávená. Jednou dokonce prohlásila: "Kdybych měla za každého chlapa, který tvrdí, že se mnou spal, 2 dolary, byla bych milionářka."

A vypadá to, že ani v jejích sedmačtyřiceti se na tom nic nezměnilo. "Nedávno jsem se potkala v hollywoodském studiu s mužem, s nímž jsem kdysi prohodila jenom pár slov na nějakém večírku. On se pak ale všude veřejně chlubil, že je můj milenec. Měla jsem chuť zeptat se ho, jestli mu nevadí, že to s ním bylo tak mizerné, že si to ani nepamatuji!"

Nakonec herečka známá vysokým IQ raději mlčela, ale dodává k tomu, že to byl okamžik, kdy ji napadlo, že postava, kterou hrála v Základním instinktu, měla vlastně výbornou intuici: "Myslím, že chlapa je potom opravdu nejlepší zabít, aby nemohl vykládat nějaké nesmysly."