Stoneová ulovila sexy mladíčka

Hollywood mluví o nové milenecké dvojici, ale přátelé Stoneové si myslí, že mladík využívá blízkosti slavné krásky spíše ke svému zviditelnění.

Několik novinářů se začalo Olivera na Sharon vyptávat. Hollywoodský vtipálek, který humor podědil po své matce, podpořil jejich domněnku, že mezi nimi vzniká víc než přátelství.

"Oliverova kariéra se už dlouho nehnula z místa. Když potkal Sharon na party v Los Angeles, byl z ní u vytržení. Pořád ji obletoval. Dokonce ji pozval na svou zářijovou oslavu sedmadvacátých narozenin. Choval se jako šílenec," uvedl Oliverův přítel.

Loni byl Oliver označen za jednoho z padesáti nejkrásnějších lidí planety. Zdálo se, že jeho kariéra poté poroste, ale opak byl pravdou. A tak se syn slavné Goldie pokouší o vzkříšení své popularity jak se dá.



Zda to Sharon, která se teprve nedávno rozešla s novinářem Philem Bronsteinem, není proti srsti, nikdo neví. Její stanovisko novináři neznají. S nikým totiž o svém milostném životě nechce mluvit. Nikdo také ani netuší, zda přijala Oliverovu nabídku zúčastnit se jeho narozeninové párty.

Sharon Stoneová loví sexy mladíčky

Filmová hvězda Sharon Stoneová již byla nedávno spatřena na pozdní noční skleničce s oscarovým Adrienem Brodym, který je o 15 let mladší než ona.



Sharon totiž začala hledat mladého milence několik týdnů poté, co se rozešla se svým manželem Philem Bronsteinem.



Britský list Daily Star k tomu poznamenal: "Hned poté, co Phil podal žádost o rozvod, požádala Sharon kamarádku, zda neví o nějakých pěkných mladých chlapcích. Najala si osbního trenéra, začala držet dietu a nechala si udělat mladistvý účes. Sharon chce být zkrátka stejně sexy a žádaná jako Demi."