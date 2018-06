Stoneová se už nechce vdávat

Šestačtyřicetiletá herečka, která se teprve nedávno dohodla na podmínkách rozvodu s novinářem Philem Bronsteinem, za nějž byla provdaná pět let, má tak za sebou tři manželství. O žádném novém nechce ani slyšet.

Pochopitelně to ale neznamená, že by zcela zanevřela na muže, spíše naopak, jak neustále zdůrazňují společenské rubriky amerických novin a časopisů. Sama hollywoodská hvězda bez rozpaků nedávno přiznala, že touží mít co nejvíce milenců. Její náručí prošla celá řádka mladíků od 22 let, včetně Olivera Hudsona, šestadvacetiletého syna herečky Goldie Hawnové.

Sharon chce lásku, nikoli manželství, prohlásil jeden z hereččiných přátel podle agentury WENN. Krátce před Stoneovou se stejným tvrzením, že se už nikdy nevdá, přišla další hollywoodská hvězda Halle Berryová. Ta má za sebou zatím jen dvě manželství.