Stoneová po dalším vztahu netouží

„Nemám čas a ani potřebu, abych začala nový vztah. Raději se nechám překvapit, co mi budoucnost v případě chlapů přinese. Nechci se do něčeho tlačit,“ prozradila britskému magazínu Now sedmačtyřicetiletá herečka, která se loni po šestiletém manželství rozvedla s Philem Bronsteinem.

„Neříkám, že nikdy nepůjdu do žádného vztahu, jen prostě není v tuhle chvíli na obzoru nikdo, kdo by mě zaujal. Jsem více než šťastná se svojí rodinou a přáteli,“ řekla v rozhovoru hvězda filmu Základní instinkt. Jeho druhý díl právě natáčí v Londýně.

Hollywoodská herečka také uvedla, že nepotřebuje muže od chvíle, co adoptovala své druhé dítě. Stoneová, která si prvního syna osvojila před pěti lety, tvrdí, že je daleko spokojenější jako svobodná matka pětiletého Roana a malého Lairda, než jako novopečená manželka.

„Oba mi dávají spoustu lásky a také pocit naplnění, který potřebuji. Jediná krásnější věc na světě, než mít jednoho nádherného syna, je mít takové syny dva. Nemyslím si, že by pro mě mohl být někdo nebo něco vzácnější. Přinášejí mi oba tolik radosti,“ dodala Sharon pro magazín Now.