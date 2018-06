Stoneová chystá knihu lichotek

"Dám dohromady všechny lichotky, od těch nejlegračnějších až po ty nejnechutnější a nejodpudivější," prozradila o své knižní novince Sharon.

"Skutečně o takové knize v současnosti přemýšlím. Byla by škoda, kdyby mí fanoušci a vůbec celý svět zůstal ochuzen o takovou snůšku originálních způsobů, jak se dvořit ženě. Je to někdy až k popukání, co slyšíte. Jindy se vám naopak doslova navaluje nechutí," usmívá se Stoneová. Kdy knihu vydá, je prozatím tajemstvím.

Herečka miluje, když jí muž řekne na rovinu, co od ní chce. "Nejčastěji muži nechodí kolem horké kaše a rovnou mi do očí řeknou, že jsem tak žhavá, že by se se mnou rádi vyspali," svěřila serveru TeenMusic Sharon.

Za naprosto nejhloupější hlášku považuje sedmačtyřicetiletá filmová hvězda, když jí muž řekne, že vypadá stejně jako jeho sestra. "Děsný je, když na vás chlap vyhrkne, že vypadáte přesně jako jeho sestra. To se mi pak prožene hlavou jen, skutečně, spíte často se svojí sestrou?" Stoneová nicméně přiznává, že na ni "sesterská lichotka" již několikrát zabrala.