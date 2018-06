Stoneová adoptuje druhé dítě

Sharon se zdá být však rodina příliš malá a chce svému prvnímu adoptivnímu potomkovi pořídit sourozence.

Podle hereččiny tiskové zástupkyně Cindi Bergerové jsou již téměř všechny procedury nutné k adopci vyřízené a Stoneová už se těší, až nového člena rodiny představí oficiálně.

Představitelka hlavní role v Základním instinktu se rozešla s manželem Philem před dvěma lety. Od té doby se nechává slyšet, že si úděl svobodné matky nemůže vynachválit. Dokonce jako nezadaná žena prý konečně přišla na chuť mužům.

"Opět randím a je to velmi pěkné, protože dnes je výběr mužů mnohem lepší. Hledám to, co hledáme my všichni, což znamená darovat lásku a přijímat ji velkoryse. K tomu ještě, samozřejmě, osoba, do které se zamiluji, bude milovat také mého syna Roana," pronesla nedávno Sharon.