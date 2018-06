Štolpa z VKV opustí léčebnu, z psychiatrie se vrátí po svátcích

Režisér a herec, který se proslavil rolí v seriálech Rodinná pouta a Velmi křehké vztahy, se rozhodl vyhledat odbornou pomoc poté, co ho dostihly deprese vyvolané jeho životními peripetiemi s ženami. Nejdřív opustil manželku kvůli kolegyni Markétě Plánkové, s níž má dceru. Pak se ovšem k původní rodině a dvěma synům vrátil.

"Nejhorší bylo rozhodnout se mezi dětma, kvůli tomu jsem vlastně začal pít. Gradovalo to a já už skoro neznal jinou cestu než tu jednu, která vedla do jistého restauračního zařízení a plné skleničce. Sám jsem si už vážně nedovedl pomoci," přiznal Štolpa.

Úplně namol Roman Štolpa v dubnu letošního roku v pražské vinárně v centru Prahy. Jako první jsme tehdy upozornili, že alkoholu opět podlehl.

V léčebně poznal spoustu lidí s daleko závažnějšími a neutěšenými osudy. A taky si osvojil zdejší heslo, že ostuda není upadnout, ostuda je zůstat ležet. "Není to tady o tom, aby člověk odložil tu skleničku, ale o tom, aby se naučil o sobě přemýšlet a udělal si v hlavě pořádek. Je tady neuvěřitelný klid, skoro jsme si s kolegy říkali, že se nám ani nebude chtít domů. Zrovna jsem byl na takzvaném existenčním volnu v Praze a můžu vám říct, že tam venku je hrozný blázinec," konstatoval s úsměvem herec.

Nejvíc ho uklidňuje pletení košíků, což patří k povinné pracovní terapii. Plánuje, že je bude plést i po propuštění z léčebny a naučí to celou rodinu. "Můžete při tom myslet na jiné věci, na život, na to, jaké jste udělali chyby, co chcete zlepšit... Je to taková očista duše.".

Roman Štolpa s dětmi

Začátky samozřejmě nebyly jednoduché. "Prvních čtrnáct dní nevychází člověk z úžasu, co se děje. Bydlím na pokoji se čtyřmi dalšími pacienty, každé ráno po rozcvičce musíme mít pokoj perfektně uklizený, podlahy se i leští. Musí se taky dodržovat přísný řád. Když uděláte chybu, třeba přijdete pozdě na oběd, dostáváte mínusový bod. Za jeden je zakázaná vycházka, kterou tady máme každou středu a neděli odpoledne a za čtyři vás z léčebny vykážou. Já jsem zatím hodný, nemám žádné mínus."

Vzorné chování umožní známému herci strávit vánoční svátky doma s rodinou. Silvestra ale oslaví v léčebně se svými spolupacienty. Samozřejmě bez přípitku alkoholem. Radost má ale například z toho, když se dozví, že jeho přítomnost v léčebně přesvědčila k její návštěvě někoho, kdo řeší podobný problém jako on.

Hvězdy Rodinných Pout v baru Krakonoš - zleva Alice Bendová, Markéta Plánková a Roman Štolpa Martin Zounar a Roman Štolpa - seriál Rodinná pouta 2

"Asi si někdo občas řekne, že když je tady Štolpa, tak to asi fakt nebude ostuda. Kdybych tímhle pomohl dalším lidem k tomu ne zrovna jednoduchému rozhodnutí, byl bych moc rád," řekl.

Brány kroměřížské léčebny opustí 5. ledna a doufá, že se sem vrátí jen na doporučené konzultace a návštěvy. "Myslím, že to tam venku už zvládnu, pomohli mi tady udělat si v sobě pořádek."