Štolpa alias Liška měl být lékařem

"Moje první řeč byla vlastně polština. S rodiči jsem žil v Českém Těšíně. Ale pak jsme se přestěhovali do Brna, odkud pocházel můj otec, takže do první třídy jsem šel už do české školy. Tam se paní učitelka divila, proč mám tak malou slovní zásobu," prozradil herec a režisér.

"Můj otec je lékař, a já jsem koketoval s myšlenkou, že budu také lékařem, případně hercem. Obojí mi otec rozmlouval, protože mě dobře znal. Já jsem typ, který si všechno musí dlouze rozmýšlet a to lékař vždycky nemůže. Nakonec zvítězilo herectví, ale paradoxně jsem se stal známým díky roli lékaře," řekl s úsměvem Roman Štolpa.

Diváky čeká překvapení

"Ale já především velmi rád režíruji. Teď budu připravovat v pardubickém divadle muzikál Donaha, na to se moc těším. Mám muzikály rád, baví mě, a to je to, co chci vlastně dál dělat. Samozřejmě, že dokud se budou natáčet Rodinná pouta, tak můj hrdina je neopustí. Líbí se mi, jak scenáristky tu moji roli pojaly. Takže mohu prozradit, že diváky čekají velká překvapení. Můj Lišáček bude muset jít do sebe a o sebe se rvát. Bude to ještě moc zajímavé."

"Ti, co mě znají ze seriálu, si mě možná zařadili jako chlípníka, který měl období, kdy chlastal. Ale realita je úplně jiná. Svůj volný čas trávím se svými dvěma malými caparty, jsem ryze rodinný typ svázaný svými rodinnými pouty. A svou budoucnost si představuji tak, že budu především režisérem," poznamenal Roman Štolpa.