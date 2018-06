Stoletý otec Asterové na premiéře dcery: lásku vyznal Vondráčkové

"Helena Vondráčková je pro něj srdeční záležitost. Kdykoliv se potkají, je to jedna lichotka za druhou. Loni dostal dědeček Helenu k narozeninám a od té doby je do ní ještě víc platonicky zamilovaný," řekla se smíchem Anna Linhartová, dcera Jitky Asterové, jež premiéře své maminky rovněž přihlížela.

"Tatínek vždycky chodí na premiéry. Předevčírem na tom sice nebyl nejlépe a vypadalo, že nepřijde, ale nakonec to zvládl výborně. Řekl mi, že se mu představení líbilo, i když prý půlku neslyšel. Ale to je možná dobře," doplnila dceru hlavní hvězda večera Asterová.

Jitka Asterová a Helena Vondráčková

Představení Slečna Abigail sleduje příběh ovdovělé Američanky s českými předky, která se po smrti svého manžela rozhodla naučit svět vše, co spadá do neuchopitelného vztahu muže a ženy. A v rámci svého turné nemohla nezavítat i do České republiky.

"Musím říct, že jsem se sebou byla docela spokojená. Je to sice představení, které má své rezervy, ale reprízu od reprízy se bude vyvíjet a uvidíme, kam dojde za půl roku. Moc chyb jsme v textech neudělali, až si říkám, že ta bezchybnost mohla být místy až na škodu," dodala ke svému výkonu Jitka Asterová.

Představení je rétoricky i intonačně velmi náročné, jelikož převážnou část textu tvoří specifické slovní obraty, které se pod křídlo improvizace jen tak neskryjí. Volnější ruce má v projevu snad jen herec Lukáš Pavlásek, který hraje asistenta slečny Abigail Pepu.

"Byla to dřina jako při sportu. Musela jsem se to učit jak násobilku, protože vyjmenovávám spoustu letopočtů a názvů, takže nezbylo, než se to nadrtit," doplnila Asterová.

Zajímavostí je, že veškeré oblečení ušila speciálně pro toto představení módní návrhářka Taťána Kovaříková, jež si jako tradičně vyrazila pouze v černém modelu. Slavnostní premiéře Slečny Abigail přihlíželi kromě celé rodiny hlavní hrdinky i Ivana Chýlková, Hana Čížková či Michal Kavalčík alias Ruda z Ostravy.