Stoletý most zdvihli specialisté skoro o jeden a půl metru

17:48 , aktualizováno 17:48

Bezmála sto let starý most přes řeku Rolavu v Karlových Varech nadzvedli dnes specialisté Staveb mostů Praha o 130 centimetrů, aby mohli přistoupit k opravě jeho ocelové konstrukce. Most je totiž v havarijním stavu a hrozil zřícením, řekl stavbyvedoucí Karel Šilhán.

Snímek mostu najdete u článku - viz více informací.