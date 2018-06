Stoleté Číňance vyrostl na čele kozí roh

Zhang Ruifang z provincie Henan začal roh růst, když jí bylo 100 let. Za rok vyrostl do velikosti šesti centimetrů a z čela už se začíná klubat další.

Stařenka je matkou sedmi dětí, z nichž nejmladšímu synovi je 60 let. Ten přiznal, že když se výrůstek začal klubat, nevěnovali mu pozornost, pak je ale šokovalo, jak se stále zvětšuje. "Teď jí něco roste i na pravé straně čela. Zřejmě to bude další roh," řekl nejmladší syn stařenky, která je možná příkladem toho, jak se zrodila podobizna čerta jako člověka s rohy.

Podobné výrůstky se totiž u lidí objevují, většinou jsou však velké jen pár milimetrů. Kožní rohy jsou tvořeny keratinem, tedy stejným proteinem, který je obsažen v našich vlasech, nehtech, chlupech, ale taky v rozích, vlně a peří zvířat. Historicky jsou popsány případy kožních rohů délky přes 10 cm.

Podle deníku Daily Mail tyto útvary vyrůstají hlavně u starších lidí ve věku 60 až 70 let, kteří byli v minulosti vystaveni významně slunečnímu záření. Vznikají z podobných příčin jako běžné bradavice, rakovina kůže nebo skvrny vzniklé na kůži po dlouhém působení ultrafialového záření.

Některé z nich jsou karcinomy, z nichž více než polovina je benigní, čili nezhoubná a většinou není problém je chirurgicky odstranit.