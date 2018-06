Stoletá královna matka už byla třikrát ´pohřbena´

Hanson viděl televizního moderátora v černém, jak oznamuje zprávu o úmrtí královny matky. Aniž tušil, že jde o zkoušku, zavolal smutnou novinu své matce do Austrálie. Ta to pak sdělila místnímu rádiu v Brisbane. Jeho reportér zavolal televizi Sky do Londýna, aby si to ověřil. Shodou okolností zvedl telefon Hanson a úmrtí potvrdil.Zpráva se pak šířila napříč australským kontinentem jako požár v buši. Tehdejší australský premiér Paul Keating už byl připraven vyjádřit na vlnách éteru soustrast, když Buckinghamský palác zprávu vyvrátil.V následujícím roce se na teletextu BBC objevila kratičká zpráva: "Bylo oznámeno úmrtí Jejího Veličenstva královny matky." Opět šlo o zkoušku, která byla omylem odvysílána. Na zámek Balmoral ve Skotsku, kde tehdy královna matka bezstarostně odpočívala, putovala spěšná omluva.A letos v lednu do třetice - zpráva o její smrti se tentokrát objevila na Internetu. Zavinily to spekulace, které se vyrojily poté, co se královna matka nedostavila na schůzku Institutu žen. Vysvětlení bylo prosté - zuřila právě epidemie chřipky.