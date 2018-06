Stoklasa: Grossová mi nic nezakazuje

"Naše spolupráce vznikla z dobré vůle, když si mě všimla na jedné charitativní akci a z toho, že mi fandí. Snaží se mi tak pomoci už od té doby, co mě slyšela zpívat poprvé. Rozumíme si ve všem, a dokonce mi ani nic nezakazuje, což je velmi důležité, poněvadž se nemusím přetvařovat, ani před ní, ani před lidmi," popsal svůj vztah s premiérovou manželkou Patrik Stoklasa.

"Takže naše spolupráce nezačala takovým tím klasickým způsobem, kdy se manažeři ujímají interpretů až poté, co se proslaví, jako tomu třeba bylo u Tomáše Savky. Se mnou to bylo naopak," naráží zpěvák na své účinkování v připravovaném muzikálu Miss Saigon, kde jedním z jeho kolegů bude právě i Tomáš Savka.

"Šárka zná můj názor na muziku a na to, co bych chtěl dělat, takže mi nemusí ukazovat cestu, a hlavně zná způsob, jak mě prezentovat. A já do toho zase umím dát sebe a svůj hlas," uvedl Patrik Stoklasa.