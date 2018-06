Na modelku je malá a tlustá, přesto dostala smlouvu a byla ve Vogue

Devětadvacetileté Američance říkali, že je malá a tlustá i na plus size modelku. Ona se ale nenechala odradit a několik let se snažila získat smlouvu s agenturou. Nakonec se jí to podařilo a MiLK Model Management ji teď nabízí coby svou největší profesionální modelku.

„To je milník. Nedokázala jsem si ani představit, že se dostanu až sem,“ uvedla modelka pro The New York Daily Mews.

S tloušťkou měla problémy už v dětství, kdy zažívala šikanu od ostatních dětí. Rozhodla se, že všem ukáže, a začala si budovat jméno na sociálních sítích, kde zveřejňovala své snímky v plavkách.

Tam si jí všimla společnost A&E, která ji chtěla do dokumentárního seriálu Heavy. Od té doby se její modelingová kariéra rozjela. Fotila pro řadu značek a v roce 2013 ji v italské verzi časopisu Vogue zvolili mezi šest nejlepších plus size modelek světa.

Modelingová agentura přiznává, že ji najala hlavně kvůli jejímu vlivu na sociálních sítích. I přes řadu obdivovatelů má ale taky spoustu kritiků.

„Přála bych si, aby lidé víc mluvili o úspěchu a o tom, že to může změnit módní průmysl, místo aby řešili mé zdraví,“ řekla v pořadu Here & Now.

Tess Holliday

„Myslím, že by se mělo mluvit o tom, jak ženy různého věku a různých velikostí cítí potřebu naplňovat nereálná očekávání. Podle časopisu Glamour je 97 % žen nespokojených s něčím na svém těle,“dodala modelka, která chce, aby se ukazovalo oblečení na všech typech postav.

„Zákazníci si zřejmě myslí, že oblečení vypadá lépe na menších modelkách. Kupují si tu představu. Ale ve skutečnosti, když si koupím džíny velikosti 52, pořád budu mít velikost 52. Nesrazím se na velikost 36, kterou má na sobě ta modelka,“ říká Tess Holliday.