Stočesová ukázala ňadra

S novou kolekcí představila Natali publiku i novou tvář, která by měla její módu a styl charakterizovat a identifikovat - zpěvačku Daru Rolins. "Mám pocit, že Darina je přesně to, co mi vyhovuje," říká Natali. "Je smyslná, ostrá, má sex apeal. Není to jen modelka, ale má něco za sebou."

Dara stála v úterý na módním molu poprvé. Ani její zkušenosti s pódiem koncertním jí prý nepomohly. "Byla jsem hrozně nervózní. Ještě štěstí, že mi Simonka (Krainová) jako má nejlepší kamarádka poradila, kam nekoukat a jak se kroutit," svěřila se zpěvačka, která brala přehlídku jako obrovskou výzvu.

"Nikdy jsem nic podobného nedělala. Navíc šaty Natali mě hrozně baví. Jsou originální, je v nich cítit jiný původ. Natali se odlišuje. Proto jsem kývla na to, že se stanu její tváří." Dara prozradila i to, že návrhářka už připravuje originální

modely pro ni i celý její hudební a taneční doprovod.

Natali Ruden, původem z Ukrajiny, se netají tím, že miluje výtvarné umění. Inspirací pro nejnovější módní kolekci 2002 se jí stalo ruské a francouzské umění 20. a 30. let minulého století, které podbarvila nostalgickým nádechem let osmdesátých. "Picasso, Kandinskij, Miró, Klee... Miluji jejich barvy a fantazii," popsala své inspirační zdroje návrhářka.

Kolekce s podtitulem "Oblečení pro úspěch" byla laděna do dráždivé rudé, elegantní vínové a decentní černé barvy. Asymetrické střihy odvážných večerních toalet střídaly přísně střižené kostýmy a kabáty. Elegantní byla série v jezdeckém stylu s rajtkami, košilí se stojáčkem a sedlovými taškami. "Vybrala jsem si tuto inspiraci, protože si myslím, že k naší době patří. U mě vždycky záleží na náladě," popisuje návrhářka sérii.

Natali Ruden přišla do Čech v roce 1992, vdala se za Čecha a má s ním ročního syna Filipa. Dnes je uznávaná v oboru nejen v Praze, ale i v Paříži. Na mezinárodních módních přehlídkách defilovala vedle Pierra Cardina či Olivera Lapiduse. Návrhářka také spolupracuje s výhradním dodavatelem klenotů britské královské rodiny.

Za originální výtvarné zpracování svých modelů získala Natali Ruden v roce 1999 cenu Masarykovy akademie umění za uměleckou tvůrčí činnost.