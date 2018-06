Stočesová: Raději se předvádím, než moderuji

Rčení "Co modelka, to moderátorka" pomalu spěje k naprosté platnosti. Přehlídkové molo za moderátorský mikrofon mění Iva Kubelková, Alena Šeredová, Elen Černá, Lucie Koňaříková, Ema Černáková či Lucie Trnková. S různým úspěchem... K mikrofonu se po boku Martina Zounara před pár dny postavila i Miss České republiky 1998 Kateřina Stočesová, aby s ním uváděla přehlídku dámského spodního prádla.

