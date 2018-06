Stočesová opouští modeling

Momentálně si však zakládá vlastní firmu a ke spolupráci přizvala Martinu Poulíčkovou, manželku sportovního redaktora TV Nova Pavla Poulíčka. "Jako modelka jsem se zúčastnila spousty akcí a vždycky jsem přemýšlela, jak by se daly udělat líp. Pak jsem to zkusila a ono to šlo, takže se tomu věnuji už tři roky," říká.

V současné době připravuje módní přehlídku psích oblečků, která se uskuteční v září v kunratickém parku, a výtěžek poputuje psímu útulku v Troji (sama má z útulku tři psy).

Další akce bude určena rybářům. Vstupné z ní bude věnováno válečným veteránům. "Kdysi jsem v jednom rozhovoru řekla, že jsem proti nadacím, protože část jejich výtěžku spolknou režijní náklady, a hned nato se mi ozval pán, který mě seznámil s doktorem Petrem Krejčím ze střešovické nemocnice, který je mimo jiné osobním doktorem fotbalové reprezentace. Ve střešovické nemocnici vybudovali pro válečné veterány zázemí, kde mohou žít až do smrti, a tak bych pro ně ráda sehnala nějaké peníze," vysvětluje.

Soutěž Miss, která jí přinesla popularitu, je pro ni dávnou minulostí. Nikdy ji od té doby už nesledovala, ani prostřednictvím televize. "Nějak mě to přestalo zajímat," říká. Sama tenkrát prožila velké rozčarování, když ji pořadatelé soutěže upřeli právo zúčastnit se světového finále, ale ani k těmto těžkým chvílím se už v myšlenkách nevrací. Žije budoucností. Za pár dní odjede do Chorvatska, kde usedne v porotě soutěže Miss Jadran. Sama do ní přihlásila českou kandidátku a nepokrytě přiznává, že jí bude nadržovat.