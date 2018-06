Stivín sbírá počítače

O svých „mecích“ dokáže Stivín mluvit dlouhý čas jako zasvěcený odborník. Co ho k tomuto koníčku přivedlo? „V roce 1989 jsem byl na návštěvě u přítele ve Spojených státech a ten mi téměř proti mé vůli vnutil komputer Macintosh. Přitáhl jsem ho do Prahy v batohu na zádech a záhy jsem se do něj zamiloval,“ vypráví devětapadesátiletý hudebník.

O stroje s logem nakousnutého jablka se začal zajímat více a postupně se stal jejich sběratelem. „Mám jedny z prvních vyrobených i nové kousky. Něco jsem dostal od firem, které je vyřazovaly, jiné jsem koupil v bazaru. Jeden dokonce za pouhých 99 korun,“ podotkl Stivín , který přijel koncertovat do Uherského Hradiště na Letní filmovou školu .

V internetové redakci filmové školy si s nadšením prohlížel nové stroje ve tvaru stolní lampy či s průhlednými kabely a myší. Většina kusů z jeho sbírky leží ladem, některé půjčuje přátelům jako psací stroje, na nových skládá muziku či vyřizuje administrativu. „Mým snem je postavit všechny monitory na sebe, udělat z nich stěnu a zároveň je pustit,“ svěřil se hudebník.