Sting si koupil další dům

"Jako malý jsem si vždycky přál jak k narozeninám, tak třeba pod stromeček spoustu dárků. Nezáleželo mi na tom, co to bude, ale hlavně jich musela být kopa, jinak jsem byl smutný," svěřuje se britská hvězda, vlastním jménem Gordon M. Sumner.



To už ale zpěváka zřejmě přešlo. Ke svému jubileu totiž dostal od blízkých lidí několik desítek dárků a od fanoušků dokonce několik set. "Přesto jsem ale měl neustále pocit jakéhosi nenaplnění. Pořád mi něco scházelo," dodává autor hitů Desert Rose či Brand New Day.

Několikanásobný držitel ceny americké Grammy posléze přišel na způsob, jak se rozveselit a čím se obdarovat k narozeninám. V proslulém toskánském letovisku Arezzo si pořídil své další sídlo. "Jeden dům zde již mám, ale právě se mi shodou okolností naskytla možnost koupě dalšího, a tak jsem ani chvíli neváhal. Jsou oba v těsné blízkosti, pro radost si z nich udělám jednu obrovskou výstavní rezidenci," jásá Sting.

Za svůj další dům zaplatil podle všeho něco okolo jednoho a půl miliónu dolarů. Jak sám zpěvák tvrdí, je na své italské sídlo opravdu hrdý a nevyměnil by ho ani za dům ve vyhlášené snobské čtvrti Beverly Hills za oceánem. "Jsem rád, že mám mimo Ameriku místo, které je pouze moje a kam mohu kdykoliv vypadnout," říká britský rodák.

Luxusní dům v italském Toskánsku, v jehož sousedství se usadili například Russell Crowe či Malcolm McDowell, je tak další realitou, kterou si Sting během své hudební dráhy pořídil. Patří mu také mimo jiné zámek ve Wiltshire, sídlo v Londýně, apartmá v New Yorku či vila na pláži v Malibu v Kalifornii.