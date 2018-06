Sting přijíždí do Brna

zpěvák Sting, přijede ve středu do brněnské haly Rondo na jediný koncert v republice. Ten je součástí jeho koncertního turné Brand New Days.Brno - Stejně jako v případě Joe Cockera bude Brno jedinou českou zastávkou na jeho turné Brand New Days. "Jelikož v Praze už vystupoval dvakrát, chtěl změnit město, a navíc Brno je blíž Slovensku, kde minulý rok sklidil velký úspěch," uvedl ke Stingově výběru koncertního místa Aleš Hrbek z pořádající agentury Glanc. Ze slovenské strany také pořadatelé počítají s velkým zájmem. Přestože na koupi lístku je teoreticky dost času, mnoho jich v předprodejích nezbývá. Již nyní je hala Rondo, která má kapacitu kolem osmi tisíc lidí, vyprodána zhruba ze tří čtvrtin. "K dispozici je zhruba patnáct set vstupenek," počítá Hrbek. Návštěvníci koncertu se mají opravdu na co těšit. "Sting nemá a nechtěl předkapelu, posluchače čeká dvouapůlhodinová šou pouze v jeho provedení," popisoval program Hrbek. Kromě skladeb ze svých sólových projektů neopomine několikaletou kapitolu skupiny Police, která jej katapultovala mezi nejznámější hudebníky. Zpěvák, skladatel, ale také herec a ekologický aktivista Sting patří podle Hrbka k náročným interpretům. Zatímco kupříkladu Joe Cocker si nekladl nijak zvláštní podmínky a se stoickým klidem zvládl i předkoncertní evakuaci hotelu Voroněž, jejíž příčinou byl anonymní telefonát o umístění bomby, v případě Stinga to tak jednoduché pořadatelé nemají. "V hale Rondo musíme vybudovat speciální pódium, které bude schopné unést několikatunovou aparaturu," prozradil Hrbek. Doplnil, že speciální požadavky má interpret i na vybavení šatny, kde nebudou chybět koberce, sedací souprava a místo pro meditaci. Hotel pro Stinga v Brně vybírají jeho spolupracovníci z Velké Británie. "Místo ubytování známe, ale z bezpečnostních důvodů jej nebudeme zveřejňovat," poznamenal Aleš Hrbek. Zvláštní požadavky má Sting i v případě jídla. "Společně s nákladními automobily vezoucími aparaturu přijede i tým kuchařů, kteří mu budou připravovat speciální vegetariánskou stravu," dodal Hrbek. Sting, vlastním jménem Gordon Matthew Sumner, se do povědomí posluchačů dostal koncem sedmdesátých let, kdy společně s kytaristou Henrym Padovanim a bubeníkem Stewartem Copelandem založili kapelu Police. Jejich spojení novovlnného soundu s punkem a bílým reggae je okamžitě vyneslo k prvním příčkám hitparád. Kapela, která se rozpadla roku 1985, vydala pět skvělých alb. Sólová dráha Stinga nabrala ihned obrátky a dodnes jej kritika považuje za chytrého a vkusného umělce, který svým spojením jazzu, soulu a popu dokáže potěšit široké masy posluchačů. Jogín, milovník východních filozofií, vegetarián a ochránce deštných pralesů má momentálně na kontě čtrnáct studiových, výběrových i live desek, několik hereckých rolí a filmových soundtracků. Zatím poslední desku Brand New Days vydal v roce 1999 a stejnojmenné turné, jež podnikl, patří k nejdelším v jeho kariéře.