Sting: Děti mé jmění nezdědí, většinu peněz utratím

Sting má tři syny a tři dcery. Na obří dědictví se těšit nemají. „Řekl jsem jim, že moc peněz nezbude, protože to utratíme. Máme mnoho závazků,“ řekl Sting listu Mail on Sunday.

„Rozhodně jim nechci nechat svěřenecký fond. Musí pracovat. Všechny moje děti to vědí a zřídka mě žádají o cokoli, což oceňuji a vážím si toho,“ dodal.

Samozřejmě by žádného ze svých potomků nenechal v nouzi, pokud by se v ní ocitl. „Pochopitelně pokud by měly děti potíže, pomohl bych jim, ale nikdy jsem to ještě dělat nemusel. Mají pracovní morálku a chtějí uspět ve svém oboru,“ říká Sting.

Britský zpěvák, vlastním jménem Gordon Matthew Thomas Sumner, se poprvé oženil v roce 1976 s herečkou Frances Tomeltyovou a měli spolu syna Josepha, kterému je už 38 let a dceru Kate, které je 32. Rozvedli se dva roky po jejím narození. Sting pak žil s další herečkou Trudie Stylerovou. Vzal si ji až v roce 1992 a je s ní dosud. „Vzal jsem si neobyčejnou, nadanou ženu,“ říká o ní po třicetiletém vztahu.

Stingova dcera Coco Summerová je taky zpěvačka.

Se Stylerovou má zbylé čtyři děti - třicetiletou Brigitte, devětadvacetiletého Jaka, čtyřiadvacetiletou Coco a devatenáctiletého Giacoma.