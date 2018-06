Štíhlá Kirstie Alley vypadá mladší, ale ruce prozradily její stáří

Herečka díky taneční soutěži zhubla za deset týdnů z velikosti 12 na 6. "Nemyslím si, že bych to dokázala bez Dancing With The Stars," cituje herečku list The Daily Mail.

Kirstie Alley

Svoji novou, lepší a vypracovanou postavu náležitě prezentuje na veřejnosti v šatech výborných střihů. Když odcházela z hotelu v New Yorku měla také jedny, které jí padly jako ulité.

Medvědí službu však herečce udělal masivní zlatý náramek, který přitahoval pohledy.

Odhalil totiž, že přestože Alley vypadá na svůj věk skvěle, není už nejmladší. Prozradily ji její žilnaté ruce.

Štíhlou postavu si herečka udržuje i nadále tancem se svým partnerem ze soutěže Maksimem Chmerkovskiym.

Kirstie Alley a její partner Maksim Chmerkovskiy v soutěži Dancing With The Stars

Cvičí téměř každý den, aby měla před dovolenou v Itálii ještě lepší figuru. Pomáhá jí také údajný milenec, o téměř 40 let mladší tanečník Ted Volynets.