Stíhání Martina Michala je zastaveno

Proti zastavení stíhání si však mohou obě strany ještě podat stížnost.



Pokud rozhodnutí nabude právní moci, začne Michalovi běžet zkušební lhůta, ve které se musí chovat řádně.



Kdyby nedodržel uzavřené dohody nebo byl ve zkušební době obviněn z dalšího trestného činu, podmíněně zastavené stíhání by pokračovalo.



Michal způsobil fotografovi otřes mozku

Fotograf Tomáš Martínek šel počátkem června fotografovat do restaurace Červená tabulka v Lodecké ulici v Praze 1 křest debutu zpěváka Jiřího Koběrského, jehož kmotrou byla Vondráčková.



Při odchodu se podle médií před restaurací dohadovali policisté s řidičem Vondráčkové kvůli špatnému parkování a Martínek začal situaci fotografovat. To však Michala rozlítilo tak, že na něj zaútočil. Údajně mu způsobil otřes mozku a rozbil drahý fotoaparát.



Problémy s policií nemá Martin Michal poprvé

Manžela jedné z nejslavnějších českých zpěvaček policie prověřuje i kvůli trestnímu oznámení, které na něj podal jeho bývalý obchodní partner Miroslav Stiebal. Navrhuje Michala stíhat za podvod, zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění, pokus o krácení daní a padělání veřejné listiny.



Potíže s policií nemá Michal poprvé. Před lety byl obviněn z podvodu velkého rozsahu v souvislosti se svým působením ve společnosti Terrex, která skončila v roce 1995 v likvidaci. Pražský městský soud ho obžaloby zprostil, loni v lednu zprošťující rozsudek potvrdil také Vrchní soud v Praze.



Kdo je Martin Michal

Čtyřiačtyřicetiletý Martin Michal je druhým manželem Heleny Vondráčkové, sám je ženatý popáté. Patřil k výrazným postavám českých podnikatelských kruhů první poloviny devadesátých let.



Vlastnil leteckou společnost Air Terrex, modré logo Terrex vídali motoristé i na mnoha kamionech. S velkými plány vstoupil do tuzemského fotbalu. S druholigovým Xaverovem, přejmenovaným na 1. FC Terrex, marně toužil postoupit do nejvyšší soutěže. Nepodařilo se mu to později ani s kladenským fotbalovým mužstvem. On však dosud s chutí nastupuje jako brankář jednoho malého regionálního mužstva.

Zpěvačka Helena Vondráčková s novomanželem Martinem Michalem po svatebním obřadu na hradě Karlštejn, 22. února 2003