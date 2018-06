Stigma ve všech pádech

Stigma, odpověděl onehdy bez rozmyšlení profesor Norman Sartorius, vážená osobnost světové psychiatrie, na otázku, co je podle něj momentálně nejpalčivější problém tohoto medicínského oboru. Do Prahy přijel na 10. kongresAsociace evropských psychiatrů, největšího setkání, jaké se kdy v historii psychiatrie konalo. I šňůra seminářů jedné ze sekcí měla téma stigma. Stigmatem obepínajícím zvláště schizofrenická onemocnění se ostatně zabývá i rozsáhlý projekt Světové psychiatrické asociace. Máte-li teď pocit, že jde o bublinu vyfouknutou těmi, kteří bývají přece sami tak trochu na hlavu, zkuste se zamyslet nad tímhle: Vadilo by vám mít schizofrenika za souseda? Nebo dokonce za šéfa? Možná vás napadne, že je to vlastně hloupost, jelikož schizofrenik může být sice dozajista něčí soused, ale už sotva něčí nadřízený. S takovou hlavou, to dá rozum. Leckomu z nás se přitom asi vybaví scéna z Kachyňova filmu Sestřičky, v níž chlap s nepříčetnýma očima likviduje nábytek v sednici a dostat se k němu s utišující injekcí je o život. Bejvávalo. Moderní léky zvané psychofarmaka nedokážou sice přeprat samo onemocnění, ale při dlouhodobém užívání a dodržování správného denního režimu vyrovnávají pacientovu mysl natolik, že "záchvaty , jaké známe z románů i plátna, už nikomu nehrozí. Člověk postižený lehčí formou schizofrenie je na tom potom podobně jako třeba ten, koho čas od času přepadne příšerná migréna. Je schopen normální práce, vztahu, zábavy... "Vím, že nejsou nebezpeční, ale stejně se jich bojím, přiznal ovšem v dotazníku, který rakouští psychiatři rozdali loni stovkám středoškolských studentů a učitelů, jeden z nich. Oslovené posléze rozdělili do dvou skupin. V jedné si dvě hodiny povídali o duševních nemocích a lidech, kteří jimi trpí, s psychiatrem a sociální pracovnicí, do druhé přivedl lékař někoho ze svých pacientů, ochotného mluvit nahlas o spletitých zákrutách svého nitra. Nakonec lékaři porovnali postoje vyplývající z původního dotazníku s těmi, jež pramenily z dalšího, vyplněného ovšem až po besedě. A co se nestalo: těch, jimž by nevadilo, kdyby se schizofrenik stal jejich spolužákem, sousedem, ba i kamarádem, jasně přibylo. A nepřisuzovali mu už slovo blázen, ale nemocný. Výraznější posun nastal u respondentů, kteří měli možnost - možná vůbec poprvé - takového člověka vidět a naslouchat mu. Víc pochopení a empatie připustilo 82,5 procent z nich. Pokud na tom chcete být stejně jako tihle mladí Rakušané a jejich kantoři, stačí docela málo: zamířit někdy při nedělní procházce třeba na pražskou Pankrác, do Kavárny na půli cesty, a dát se do řeči s těmi, kteří před vás postaví horký čaj či voňavý grog...