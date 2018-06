Stevieho Wondera žaluje expřítelkyně

McAfeeová roku 1996 podala kvůli Wonderovi výpověď v práci, aby se o slepého hudebníka mohla starat. Žili společně v jednom domě, ale loni v únoru se jednapadesátiletý Wonder odstěhoval a vztah ukončil.

Zpěvák, který je světově proslulý například hitem "I Just Called To Say I Love You" a jeho hudba se prodává už více než třicet let, nechal obvinění dementovat svou právničkou Laurou Wasserovou. Wonder podle Lycosu sdělil, že své expřítelkyni ani nesliboval peníze, ani ji nenakazil pohlavní chorobou.

Stevie Wonder a jeho druhá žena Karen Millardová se ostatně v září stali rodiči chlapečka, sdělila právnička.