Stevie Wonder má roční dceru a čeká další tři děti

Dceru, která se slavnému slepému zpěvákovi narodila loni, dokázali se snoubenkou utajit. S trojčaty už se o to nepokoušejí.

„Stevie nečekal, že by mohl být ještě otcem v tak pozdním věku. Nebylo to plánované, ale teď jsou nadšení,“ řekl zdroj časopisu The National Enquirer.

Zpěvák prý doprovází svou snoubenku na všechna vyšetření a těší se na nové přírůstky do rodiny. „Promeškal hodně u výchovy svých dětí, takže se teď těší, že těmto dětem a své nastávající bude na blízku,“ dodal zdroj.

Dvaadvacetinásobný držitel Grammy má už osm dětí.

S novou rodinou se bude muset uskromnit, protože bývalá manželka Kai Morrisová ho u rozvodu oškubala o podstatnou část jeho jmění. S tou má dva syny, z předchozích nemanželských vztahů má dalších pět dětí. Nejstarší Aishe je devětatřicet let, nejmladší dceři je rok.

Stevie Wonder s dcerou Aishou

„Aisha si svého otce docela užívá, chodí spolu na obědy a žertují. Také synovi Mumtazovi hodně pomáhá s jeho hudbou a rád chválí jeho talent. Ví dobře, že být otcem je práce na plný úvazek, a teď, když je starší, cítí mnohem silněji odpovědnost a nechce žádné z dětí zklamat,“ řekl zdroj pro New York Post.



Wonderova nynější snoubenka má už dvě dcery. Měla i syna, který ovšem zemřel ve dvou letech, když vypadl z okna.