Steven Tyler z Aerosmith stráví Vánoce v léčebně

Od října se objevují zprávy o tom, že Steven Tyler opustil Aerosmith. Důvodem byla hlavně Tylerova neochota komunikovat se zbytkem kapely. Kytarista Brad Whitford a bubeník Joey Kramer proto v listopadu prohlásili, že si budou muset hledat nového zpěváka a za největší Tylerův problém označili jeho závislost na lécích. čtěte také Stevene, měl bys vystřízlivět, vzkázali Tylerovi členové Aerosmith.

Zdá se, že to bylo to nejlepší, co mohli pro svého zpěváka udělat. Steven Tyler totiž nechce z Aerosmith odejít za žádnou cenu. "Miluju skupinu Aerosmith, miluju vystupování jako zpěvák skupiny Aerosmith," řekl Tyler, který se rozhodl zatočit se svou deset let trvající závislostí na tišících lécích.

"S pomocí mé rodiny a týmu lékařských profesionálů jsem převzal konečně zodpovědnost za zvládání své bolesti a jsem odhodlán vrátit se na pódium a do nahrávacího studia se svými kolegy Joem Perrym, Joeym Kramerem, Tomem Hamiltonem a Bradem Whitfordem," oznámil Tyler v oficiálním tiskovém prohlášení.

K otcově hospitalizaci se vyjádřila i zpěvákova dcera, herečka Liv Tylerová. "Spolu se svou rodinou zcela podporuji rozhodnutí mého otce nastoupit do léčebny. Je to odvážný muž. Milujeme ho a jsme hrdí na to, že se rozhodl využít pomoci zvládnout svou bolest nejen kvůli sobě, ale také kvůli své rodině, přátelům a fanouškům," uvedla hollywoodská hvězda.

Jednašedesátiletý Steven Tyler utrpěl před deseti lety vážná ortopedická zranění. Od té doby trpěl těžkými chronickými bolestmi a brzy se stal závislý na tišících lécích.