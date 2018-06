Steven Tyler odhalil tělo, ve velikosti prsou dohání svou přítelkyni

Gynekomastie, neboli zvětšení prsních žláz u mužů, může být způsobena hormonální nerovnováhou nebo hromaděním tuku v těle. Příčinou může být i cirhóza jater, protože nemocná játra pak mají problém odbourávat ženský hormon estrogen. Další možnou příčinou je užívání některých léků a návykových látek. U Tylera, který má za sebou drogovou a alkoholovou minulost, tak připadají v úvahu všechny varianty.

Jinak je ale zpěvák na svůj věk v úžasné kondici. V moři dováděl jako mladík. Surfoval, pádloval, potápěl se a svou osmatřicetiletou přítelkyni zahrnoval polibky.

S Erin randí zpěvák už pět let. Na svatbu ani děti s ní ale nepomýšlí. Z předchozích vztahů má už čtyři dospělé děti. Erin mnozí viní za to, že nechala zpěváka znovu spadnout do závislosti na lécích před dvěma lety. Právě ona ale přiměla zpěváka k účasti v porotě americké SuperStar, což znovu nastartovalo jeho kariéru.