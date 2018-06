VIDEO: Steven Seagal trénuje dobrovolníky na zásah při útoku ve škole

Šedesátiletý Seagal se v 90. letech proslavil coby neohrožený hrdina v akčních filmech. Mistr bojových umění je také zástupce šerifa v záloze v Jefferson Parish v Louisianě.

Nyní si ho pozval Joe Arpaio, který sám sebe označuje za nejpřísnějšího šerifa Ameriky, aby vycvičil dobrovolníky. Herec jim na škole ve Fountain Hills, na předměstí severovýchodně od Phoenixu, radil co dělat v případě útoku střelce.

"Jsem tady, abych naučil četu používat střelné zbraně a bojová umění, aby se mohla naučit, jak rychleji reagovat a pomohla chránit naše děti," řekl Seagal.

Šerif Arpaio je známý tvrdým postojem proti kriminalitě a nelegálnímu přistěhovalectví. Skupina dobrovolníků vznikla po případech střelby na amerických středních školách z posledních let. Odmítl protesty demonstrantů, kterým se jeho záměry nelíbí.

Kontroverzní arizonský šerif Joe Arpaio

"Já nevím, o čem tito protestující mluví. Řeknu to znovu: jsme zde, abychom chránili děti, to je hlavní poslání. Mohou říkat, co chtějí, ale já nehodlám přestat," prohlásil šerif.