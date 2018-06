Steven Seagal mi zabil mazlíčka, obvinila herce oběť jeho reality show

Steven Seagal ve své reality show vystupuje jako zástupce šerifa a spolu s dalšími policisty vyjíždí ke skutečným případům do ulic New Orleans v Lousianě. Může stejně jako oni zatýkat a použít i násilí. To vše provází kamery.

Při jednom takovém zásahu ale přišlo o život jedenáctiměsíční štěně. Seagal a další policisté prý vtrhli do domu Jesuse Llovery s podezřením, že v něm provádí ilegální kohoutí zápasy. "Týrání zvířat nesnáším," říkal v televizi Seagal.

Podezření se ale nepotvrdilo a Lloveras tvrdí, že mu herec a jeho kolegové zabili psa. Požaduje proto odškodné v přepočtu přes 400 tisíc korun. K tomu žádá od Seagala písemnou omluvu.

Policisté ale odmítají, že by zabili psa. "Je to výmysl. Je to banda...," spolkl nelichotivé slovo zástupce náčelníka David Trombi v televizi ABC.

Pan Llovera navíc tvrdí, že útok na jeho dům byl nepodložený a pouze pro show. Jeho právník řekl serveru TMZ, že chce od herce kompenzaci a písemnou omluvu hlavně kvůli svým dětem, které přišly o milované zvíře.

Seagal je s místní jednotkou spojen už od osmdesátých let, kdy ho šerif požádal, aby jeho podřízené naučil bojová umění. Lekce byly úspěšné a Seagal dostal nabídku stát se zástupcem šerifa, i když je to spíše čestná funkce. Seagal nicméně tvrdí, že má pro práci policisty osvědčení.