Steven Seagal má pletky s mafií

Kvůli tomu byl nyní zatčen, třebaže se hájil tím, že jej prý stále šmírují pochybné typy. Nasso před nedávnem zažaloval Seagala o odškodné ve výši 60 milionů dolarů, protože Seagal prý nedodržel dohodu ohledně čtyř společných filmů.



"Vždyť to do sebe perfektně zapadá," říká Nasso. "Já chci od Stevena 60 milionů a on na mě poštve mafii."

Nasso byl mimo jiné producentem Seagalových filmů Patriot, Glimmer Man, Přepadení 2: Temné území, Aljaška v plamenech, Nemilosrdná spravedlnost a Muž s cejchem smrti.



Seagal před zahájením herecké dráhy pracoval pro různé bezpečnostní agentury. Mluví se také o jeho dřívějších vazbách na CIA.