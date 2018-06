Steven Seagal adoptoval v Rumunsku toulavého psa, nechá ho v útulku

9:59 , aktualizováno 9:59

Americký herec Steven Seagal není jen drsňák, co rozdává rány v akčních filmech. Má také soucit, a to hlavně s němou tváří. Při návštěvě psího útulku u rumunské Bukurešti se rozhodl pro adopci jednoho z místních psů. Do Ameriky si ho ale neodveze. Bude ho podporovat na dálku.