Zralí rodiče: Martin je poprvé otcem v 67 letech, dítě čeká i Baldwin

16:23 , aktualizováno 16:23

Komik Steve Martin si na svého prvního potomka počkal do svých 67 let. Jeho kolega Alec Baldwin už má s Kim Basingerovou sedmnáctiletou dceru Ireland, ale se svou druhou manželkou Hilarií čeká první společný přírůstek do rodiny až letos.