Štětina nechce být jen zpravodajcem

Jaromír Štětina (nar. 1943) je špičkový český novinář, v pravém slova smyslu svědek dramatických událostí, válečný korespondent. Zatímco během komunistických pořádků se pokud možno vyhýbal politické tématice a jistou popularitu si založil cestopisnou knihou S Matyldou po Indu, po listopadu 1989 je jeho žurnalistické angažmá zcela jednoznačné, totiž zahraničněpolitické a reportážní. Počátkem devadesátých let založil nadaci Lidových novin (nedlouhý čas byl i šéfredaktorem tohoto deníku), sledoval a popisoval rozpad Sovětského svazu a ozbrojené konflikty v něm, stejně jako rozpad a války v rozklížené a mizející Jugoslávii. V roce Štětina společně s Petrou Procházkovou založil agenturu Epicentrum, která se soustředí na zpravodajství z bolavých míst světa, především v Evropě. V roce 1992 Jaromír Štětina získal Cenu Františka Kriegla, o pět let později Cenu Františka Peroutky. Kniha Století zázraků, z níž byla vybrána povídka Válka jako modus vivendi (tedy jako způsob života), vyšla před pár týdny v pražském Nakladatelství Lidové noviny. Obsahuje skoro tři desítky povídek, které v námětech i tématech čerpají z autorových válečných zkušeností devadesátých let. I tak respektovaný žurnalista, jakým Jaromír Štětina je, svazkem Století zázraků potvrzuje starou pravdu, že snem a touhou novinářů bývá pokořit krátkou životnost svých zpravodajských příspěvků. Pokořit ji něčím, co má delší platnost a trvání - tedy literaturou, již by bylo možné označit za uměleckou.