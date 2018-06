Britský komik Stephen Fry si vezme o 30 let mladšího muže

Moderátor pořadu britské verze pořadu QI Fry se s mladým stand-up komikem Spencerem poprvé ukázal v listopadu, ale pár tvoří už od léta.

Před Vánoci se rozhodli vzít. Zprávu o svatbě se snažili utajit, ale když vyšla najevo, Fry ji potvrdil. „Jsem samozřejmě velice šťastný, ale doufám, že svatba bude soukromá,“ napsal na Twitter. „Děkuji za vaše laskavé gratulace. Jsem hluboce dojat,“ dodal.

Podle přátel dokázal Spencer znovu vykouzlit úsměv na Fryově tváři. Herec totiž dlouho bojoval s depresemi a před dvěma lety se dokonce Fry trpící bipolární poruchou osobnosti pokusil o sebevraždu poté, co ho opustil bývalý přítel. Tehdy se snažil otrávit koktejlem vodky a léků, naštěstí ho včas zachránili jeho spolupracovníci.

„Od té doby, co Stephen potkal Elliotta, jako by dostal znovu chuť žít. Máme zpět starého Stephena. Našel v Elliottovi novou naději,“ řekl Fryův přítel listu The Sun.

Datum svatby zatím pár nestanovil. Od registrace na úřadě má rok na to, aby tam svatbu uskutečnil.

Rodiče mladého snoubence, kteří jsou ve stejném věku jako Fry, se ke svatbě odmítli vyjádřit.

Stephen Fry je herec, komik, spisovatel a scenárista, který má za sebou řadu televizních i filmových rolí. Čeští diváci ho mohou znát z filmů Hobit, Alenka v říši divů nebo Sherlock Holmes. V Británii moderuje s úspěchem pořad QI, o nějž se v Česku pokoušel Leoš Mareš. Ten ovšem skončil po dvanácti dílech.