Komik Stephen Fry si vzal o třicet let mladšího kolegu

„Elliott Spencer a já jsme vešli do obřadní síně jako dva lidé, podepsali knihu a odešli jako jeden. Úžasné,“ uvedl Stephen Fry na Twitteru, kde vyvěsil také svatební foto.

Stephen i Elliott zvolili obyčejné obleky, které ozdobili zelenkavou korsáží s růží.

Poprvé mladičkého Brita po boku známého komika ukázal světu deník The Sun loni v listopadu. Od té doby se spolu párkrát objevili na veřejných vystoupeních, kam byl Fry pozván.

V Elliottovi našel britský komik partnera také pro boj se svou psychickou chorobou. Trpí bipolární poruchou a kvůli vážné depresi se v roce 2012 pokusil o sebevraždu. Nebylo to poprvé.

„Trpím chorobou, která vyžaduje užívání léků, abych nebyl příliš manický, nebo příliš depresivní a nesnažil se spáchat sebevraždu. A klidně zajdu tak daleko a prozradím vám, že jsem se loni pokusil spáchat sebevraždu. Bylo to jen o vlásek. Spolykal jsem velké množství tablet a vypil hodně vodky a ta směs způsobila, že se mé tělo třepalo tak zběsile, že jsem si zlomil čtyři žebra, ale všechno to proběhlo v bezvědomí,“ řekl Fry v rozhovoru s Richardem Herringem pro britský deník Metro v červnu 2013.

„Od té doby, co Stephen potkal Elliotta, jako by dostal znovu chuť žít. Máme zpět starého Stephena. Našel v Elliottovi novou naději,“ řekl Fryův přítel listu The Sun.

Stephen Fry autorem Věděli jste, že je britský komik i uznávaným spisovatelem? Knihy Stephena Frye najdete na Knihy.iDNES.cz.



Stephen Fry je herec, komik, spisovatel a scenárista, který má za sebou řadu televizních i filmových rolí. Čeští diváci ho mohou znát z filmů Hobit, Alenka v říši divů nebo Sherlock Holmes. V Británii moderuje s úspěchem pořad QI, o nějž se v Česku pokoušel Leoš Mareš. Ten ovšem skončil po dvanácti dílech.