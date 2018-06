Obtěžoval jsem tři dívky, přiznala hvězda rodinného seriálu

„Před čtyřiceti lety jsem udělal něco strašně špatného, čehož hluboce lituji. Od té doby se to snažím odčinit,“ řekla hvězda seriálu Sedmé nebe magazínu People.

Herec s veřejným prohlášením přišel proto, že jeho manželka podle něj zneužila nahrávku u terapeuta, kde se přiznal k obtěžování. Sezení z roku 2012 nahrávala bez jeho a terapeutova vědomí. Na záznamu přiznal, že dívky hladil a vzrušil se při tom (více zde). Jeho manželka pak prohlašovala, že je pedofil s dlouhodobým sklonem k sexuálnímu obtěžování dětí.

„Na nahrávce jsem popsal události, které se odehrály před 20, 32 a 40 lety. Zveřejnění záznamu mělo za následek dohady a narážky o tom, co jsem udělal, které šly daleko nad rámec toho, co se vlastně stalo. Jakkoliv je to těžké, chci, aby lidé znali pravdu,“ řekl Collins s tím, že od posledního incidentu v roce 1994 k žádnému obtěžování nedošlo.

Jedné z dívek se po 15 letech osobně omluvil. „Byla mimořádně laskavá. Ale v průběhu své léčby jsem se naučil, že jednat přímo v těchto věcech může otevřít staré rány,“ prohlásil a dodal, že další dvě ženy, kterým je nyní kolem 30 a 50 let, už nekontaktoval.