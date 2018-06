Stéphanie vzala na milost exmanžela

S otcem svých dvou nemanželských dětí se ve zlém rozešla poté, co ho bulvární fotograf zachytil v plaveckém bazénu jedné vily na Azurovém pobřeží ve zcela jednoznačných pózách s jistou belgickou striptýzovou tanečnicí.

Po patnáctiměsíčním úředně stvrzeném soužití následoval v roce 1996 rychlý rozvod.

Nyní se zdá, že je vše zapomenuto a odpuštěno. Stéphanie a Daniel, který se mezitím stal velkoobchodníkem s rybami, se spolu stále častěji objevují na veřejnosti. Princeznini důvěrní přátelé soudí, že je jejich druhá svatba takříkajíc na spadnutí.

"Pokud se můj syn a Stéphanie znovu vezmou," svěřila časopisu Die Aktuelle matka Maguy Ducruetová, "splní tak můj nejvetší sen."

Předpokládá se, že by se slavnostní obřad měl uskutečnit na jaře příštího roku. Tedy okamžitě poté, co uplyne roční smutek za zesnulého monackého knížete Rainiera III. Co o tom soudí nynější vládce miniaturního státu na pobřeží Středozemního moře, kníže Albert II., se zjistit nepodařilo. Stejně jako názor jeho starší sestry, princezny Caroline.