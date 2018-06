Seymourová novým modelkám sprostě nadávala, Campbellová jim pomáhá

Seymourové vadí, že zatímco ona s dalšími kolegyněmi na začátku kariéry musely dřít, absolvovaly spoustu castingů a než se staly topmodelkami, musely něco dokázat, nynější dívky to mají jinak. Stačí mít dostatek fanoušků na sociálních sítích, firmy a klienti si jich všimnou a pak se z nich stanou supermodelky se spoustou zakázek, aniž by vlastně něco reálně dokázaly. „Jsou to jen obyčejné mrchy správného okamžiku,“ rozohnila se Stephanie Seymourová a spustila tím vlnu negativních reakcí.

Její kritika se nelíbila například Tyře Banksové (43). „Válka“ mezi kolegyněmi jí vadí. Tyra už předtím pro magazín Vanity Fair prohlásila, že supermodelky jsou minulostí. „Kendall a Gigi jsou krásné dívky a já je podporuji všechny. Ale měly by mít vlastní označení,“ řekla Banksová, která dlouhá léta v televizi pomáhala hledat nové topmodelky.

17 let staré záběry. Stephanie Seymourová na uvolněném večírku na jachtě před přehlídkou Victoria’s Secret:

Mladým kolegyním pomáhá i další modelingová matadorka Naomi Campbellová (46), která prý Gigi a Kendall pomáhala naučit se správně chodit po molu. „Myslím, že jsou úžasné. Znám všechny tyto mladé dívky z Instagramu a jsou uctivé a milé. Když jim mohu pomoci, ráda to pro ně udělám. Některým jsem pomohla s jejich chůzí. Modeling se změnil. Vypadá to, že je nyní spousta modelek a je to víc o soupeření mezi sebou. Přicházejí a odcházejí mnohem rychleji,“ řekla magazínu Remix Campbellová.



Stephanie Seymourovou kritizovala také matka Gigi a Belly Hadidových Yolanda Fosterová (52), která byla kdysi modelkou. Vyčítala Stephanie, že je sama matkou, a zeptala se jí, jak by se asi cítila, kdyby o jejích dětech někdo veřejně říkal, že jsou mrchy.

Až později se Seymourová mladým modelkám omluvila. „Respektuji a obdivuji všechny ženy v naší branži, zejména Gigi Hadidovou a Kendall Jennerovou. Po více než 20 letech v modelingu vím, jak těžce tyto dívky pracují. Gratuluji Gigi a Kendall k jejich úspěchu,“ napsala Seymourová na sociálních sítích.

Dnes přehlídky Victoria's Secret chodí právě Gigi a Kendall.