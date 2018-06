Štěpánová: na golf přišla v negližé

(Po rozkliknutí získáte větší formát snímku)



Andrea Kloboučková je kus krásné ženské a její dcera Anička by mohla z fleku soutěžit v nějaké Malé miss. Je vidět, že se holky na golf oblékaly společně, ladí bezvadně. Anička si do barvy pořídila i tyranosaura, to je ale puntičkářka:)! Vsadím se, že kdyby se obě postavily doprostřed odpalu i samotnému Tigerovi, ani by nezalitoval, že minul.

Bára Štěpánová se někam ztratila, ale na golf si naštěstí zašla, takže tady ji máme. Hmmm. Moderátorce je zřejmě cizí pravidlo, podle něhož byste v negližé neměli přejít ani práh domova, natož vyrazit na green. Nepomůžou ani legíny, s nimi to totiž vypadá jen jako negližé přetvořené na domácí obleček. Znáte to, ráno se probudíte, uděláte si kafe, nandáte první elasťáky, abyste se necítila jako v pyžamu, lehnete si zase do postele a pustíte si telenovelu.

Kateřina Neumannová je teď takovým drobkem v posteli sportovní veřejnosti, ale to jí samozřejmě nebrání zajít na charitativní akci. Červené puntíkované šaty naší nejlepší lyžařce a doposud i národní hrdince moc pěkně sedí, postavičku má tedy opravdu ham ham. A také hezky barevně sladila boty a hodinky. No vidíte, že jí to rozhodování jde!

