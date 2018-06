Štěpánová čeká přírůstek do rodiny

"Jsem vyloženě jarní typ. Na rozkvetlé jaro se těším celý rok. Jenže v květnu zase už začnu naříkat, ježíšmarjá, máj je tady, jaro skoro pryč, a já mám přitom tolik plánů s domem i zahradou," uvedla Štěpánová.

"Třeba letos musíme a dát na zahradě nové ploty, ale dům je naštěstí v pořádku. Pan Vinklář mi jednou řekl, že nejstrašnější je, když dáte do domu poslední lampičku. To beru jako podobenství, protože když má člověk pocit, že všechno dokončil, pak je konec, pak už může umřít. Tak to se mě tedy letos opravdu netýká."

Bára Štěpánová má totiž v této době jeden zvlášť dobrý důvod, proč se těšit do budoucna. I když se svým partnerem žádné miminko neplánuje, stejně čeká přírůstek do rodiny. "Na začátku léta se narodí štěňátka naší novofoundlanďačce," svěřuje se hrdě Bára. "Už se na ně moc těším, ale je jasné, že budou potřebovat spoustu péče."

Bára obdivuje upřímnost

Svým bezprostředním moderováním televizního pořadu Trní, ve kterém se lidé svěřují i se svými nejintimnějšími příběhy ze života, si Bára Štěpánová získala sympatie a důvěru diváků.

"Trní už točím tři roky a obdivuji v něm, jak upřímní dokážou být lidé před televizní kamerou. Ale já jsem v těchto pořadech také upřímná, i když svůj soukromý život nemohu zcela vydat všanc. V Trní budu pokračovat, ale mám před sebou i filmovou roli, na kterou se moc těším. Obvykle herečky říkají, že nesmí prozradit, co chystají. Já to s klidem ráda řeknu. Paní režisérka Poledňáková mě obsadila do jedné z rolí ve svém novém rodinném televizním filmu a udělala mi tak velkou radost."