Štěpánka Duchková se bude brzy vdávat

"Náš vztah je stále stejný - příjemný a hluboký. Už jsme přemýšleli o tom, že se vezmeme, ale termín zatím nemáme. Pokud jde o miminko, na to zatím nepomýšlím, ale po vdavkách už asi začnu. Teď se chystáme na týdenní cestu za mojí kamarádkou do Kanady. Na to se oba moc těšíme, bohužel nemáme čas být tam delší dobu," řekla bývalá úspěšná moderátorka politických pořadů na Primě.

Nyní se Duchková věnuje uvádění společenských večírků a také mediálním tréninkům. "I když teď nejsem na obrazovce, mám práce opravdu nad hlavu," tvrdí.

Potrpí si na parádu

Štěpánka patří k elegantně se oblékajícím celebritám. I kabelky nosí většinou zkompletované se střevíčky. I když má sto osmdesát centimetrů, nejraději nosí vysoké podpatky. Na křtu DVD Karla Gotta se například objevila ve slušivém modelu Hany Havelkové. "Kalhoty pod kolena, lehká blůza, vysoké kramflíčky - je to model přímo z přehlídky. Je ušit z příjemného hedvábí, které nosím velmi ráda. Je jako stvořené pro tyhle parné dny," dodává Štěpánka Duchková.