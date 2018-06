Štěpánka Duchková porodila dvojčata Adama a Jana

"Kluci přišli na svět zhruba po jedenácté hodině po hodinovém porodu. Jeden má 1,9 kg a druhý jen 1,2 kg. Ten byl chudáček celý utlačený, protože mám malé břicho, málem se tam nevešel," svěřila se Duchková.

Otcem dětí je její partner, podnikatel Jan Hruška. "U porodu nebyl, ale kluky už viděl dvakrát a říkal, že jsou po něm. A mají prý podivné účesy," dodala moderátorka.

Štěpánka Duchková se společenskému života věnovala po celou dobu svého těhotenství. Objevila se například i na nedávné módní přehlídce, která patřila jen maminkám s dětmi. A právě tady si dámy vyměňovaly zkušenosti, které následně tlumočily právě Duchkové.

VIDEO: Kolegyně děsily těhotnou Duchkovou

"Tereza Kostková s Ivanou Jirešovou mi vyprávěly průběh porodu a říkaly mi, že se nemusím bát, že je to prý strašně rychlé. Mě čeká císařský řez v plné narkóze, takže jsem zůstala docela klidná, ale pak vyprávěly, co se děje po, a to mě docela vyděsilo. Pak taky povídaly, jak ty děti nespí, a to mě taky vyděsilo. Než jsem přišla, byla jsem v pohodě, teď už do toho vstupuju trošku s hrůzou," přiznala iDNES.cz bývalá hvězda TV Prima.

VIDEO: NA SKOK: Těhotná Duchková razí heslo z náruče do náruče

V nedávném rozhovoru pro pořad iDNES.tv Na skok pak připustila, že si s přípravami na mateřství rozhodně neláme hlavu. Až to přijde, tak to přijde. "Nechci se stresovat. Ženy, které rodily před třiceti lety, se mě ptají, jestli mám tohle a tohle, ale dneska je doba jiná. Obchody a služby jsou dostupné, tak to budu řešit, až to přijde," uvedla.

S podnikatelem Janem Hruškou žije moderátorka Štěpánka Duchková již déle než dva roky a je s ním zasnoubená.