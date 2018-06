VIDEO: Jen pro otrlé. Natočili jsme, jak Duchkové operují víčka

"Nechala jsem si odstranit kůži na horních víčkách, protože mi začala přepadat. A to mě silně znervózňuje. Navíc to nevypadá dobře na fotkách ani na kameře. A jestli jsem se operace bála? Den před ní ne, dokonce jsem se i těšila, ale pak se to obrátilo," objasnila Štěpánka Duchková, proč zákrok podstoupila.

Operace se ujal plastický chirurg Libor Kment, který popsal, že půlhodinový zákrok není pro pacienta nijak komplikovaný.

"Operace probíhá v lokální anestezii. Odstraníme kůži, která je na víčkách, a zkontrolujeme tukové váčky, které se při operaci také vyjmou. Operace riziková není, pakliže nejsou v místě operace nějaké zánětlivé procesy," popsal Kment.

Duchkovou si coby pacientku jenom chválí. Zřejmě i proto, že se operační sál proměnil v talk show.

"Málokdy se stane, že si s pacientkou při operaci tak hezky pohovořím. Bavili jsme se o vodním lyžování, windsurfingu a o tom, jak Štěpánka s dětmi tráví čas u moře. Operace proběhla skvěle. Vlastní práce trvala asi třicet 30 minut, i s přípravami jsme se vešli do 45 minut. Po operaci si vzala tmavé brýle a odjela domů," dodal plastický chirurg s tím, že kontrola čeká moderátorku za šest dní, kdy je plánováno i vyndávání stehů.

Podobné zákroky se z estetických důvodů provádějí již řadu let. Podle Kmenta ale výrazně vzrostl počet mužů, kteří tuto operaci podstupují.