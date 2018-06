Štěpánka Duchková mění image

"Změnila jsem co se dalo, protože měním svůj život. Rozvádím se. Manžel pracuje ve švýcarské televizi a žili jsme vlastně na dálku. Nikdo z nás se nechtěl vzdát své kariéry. Scházeli jsme se tak jednou za čtrnáct dní. A protože on byl na rozdíl ode mne zcestovalý, ani se mu moc nechtělo jezdit se mnou někam do cizích zemí na dovolenou. Život jsem změnila tak radikálně, že jsem začala zase sportovat. Chystám se také do Jizerských hor na lyže," řekla Štěpánka Duchková, která má sice mnoho ctitelů, ale novou lásku ještě nemá.

"Tak mě jistě teprve čeká. Zatím si užívám báječné volnosti. A tak se těším na Silvestra, kterého letos prožiji s manželi Vyskočilovými. Anife, žena Ivana Vyskočila je moje velká kamarádka, a já navíc bydlím v domě vedle nich. Na Silvestra máme být všichni převlečeni za nějakou pohádkovou bytost. Já přijdu jako včelka Mája," usmála se Štěpánka Duchková, v jejímž šatníku se objevil i nový kožich, kterým si navzdory rozvodu chtěla udělat nějakou zvláštní radost.

"Je umělý a vůbec nepředstírá nějaké zvíře. Já bych pravý kožich na sebe nevzala, protože miluji zvířata. Ale má jednu vadu. Trochu pouští chlupy, tak jsem zatím neměla odvahu si ho vzít na nějaký večírek. Tak se na něj zatím alespoň dívám."